“رسائل من القبر”.. بصوت ستيفن هوكينغ

قال عالم الكوسمولوجي البارز البروفيسور الراحل ستيفن هوكينغ، في رسالة سجّلها قبل وفاته عنوانها “رسالة من القبر” ، إن جيلا جديدا نشأ في عالم يزداد عزلة وقدّم نصيحته: “تذكّر أن تنظر إلى النجوم وليس إلى أسفل عند قدميك”.

وقال أيضا: “حاول أن تستوعب كل ما تراه أمامك، وعليك أن تتساءل لماذا خُلق هذا الكون؟. من المهم ألا تستسلم. أطلق العنان لخيالك. وشارك في تشكيل المستقبل.”

وبثّ هوكينغ، الذي كان يعاني من مرض عصبي حركي وتوفي في مارس الماضي، أفكاره العامة الأخيرة في مناسبة خاصة لإطلاق كتابه الأخير، “أجوبة مختصرة لأسئلة كبيرة”، الذي عبّر فيه عن قلقه الكبير بشأن الكوكب الذي نعيش فيه.

وتطرق هوكينغ في كلمته إلى التغير المناخي وارتفاع عدد سكان العالم، والانقراض السريع لبعض الحيوانات، والحاجة إلى تطوير مصادر الطاقة المستدامة، وإزالة الغابات والأمراض الوبائية.

كما عبّر العالم الراحل عن إيمانه بالقدرة الإنسانية في التغلب على العقبات الكبيرة، وحضّ الناس على ضرورة النظر إلى النجوم وليس إلى أرجلهم، إلا أنه حذّر من أن القوى الاجتماعية المختلفة هي التي تحدّ من قدرة العلوم على التطور لما فيه خير للإنسانية.

وأضاف العالم الراحل “الأبحاث العلمية والتكنولوجية في خطر اليوم أكثر ممّا مضى بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وإجراءات التقشف التي أدت إلى اقتطاع قسم كبير من الأموال المخصصة لدعم جميع الأبحاث العلمية”.

وختم بالقول “نحن مهددون بأن نصبح معزولين اجتماعيا على هذه الجزيرة نظرا لتداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وترامب، وتأثيرهما على الهجرة”.

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