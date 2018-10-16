المنتخب الوطني يواجه نظيره النيجيري لتعويض خسارة الذهاب

يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء الأربعاء، مع نظيره النيجري في أولى جولات مرحلة الإياب للمجموعة الخامسة المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون 2019.

وسيلعب المنتخب الوطني بقيادة المدرب الليبي عمر المريمي على أرضية ملعب “الطيب المهيري” بمدينة صفاقس التونسية على تمام الساعة الثامنة في غياب كابتن المنتخب محمد نشنوش، والظهير الأيمن اللاعب محمد المقصي؛ لحصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة في مبارة الذهاب مع استمرار غياب المهاحم حمدو الهوني؛ بسبب الإصابة.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالت في المجموعة برصيد 4 نقاط خلف منتخبي جنوب إفريقيا الذي يتصدر المجموعة بـ 7 نقاط، ومنتخب نيجيريا بـ 6 نقاط.

يذكر أن المنتخب الوطني فقد نتيجة مباراة الذهاب أمام نظيره النيجيري برباعية نظيفة.

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