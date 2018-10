تناول الشاي الأسود وسيلة فعالة للوقاية من السكري

كشف باحثون من سويسرا أن تناول الشاي الأسود يعتبر وسيلة فعالة للوقاية من النوع الثاني من مرض السكري.

حيث تمكن العلماء الذين يعملون ضمن المجموعة البحثية Data Mining International من التأكد من قدرة الشاي الأسود على تخفيض تطور النوع الثاني من مرض السكري، بعد أن حللوا ودرسوا بيانات عن سكان 50 بلداً، شملت نمط الحياة وعادات الأكل والإصابة بمرض السكري.

وبحسب الخبراء، يرتبط تناول الشاي الأخضر والأبيض بالوقاية من مرض السكري، ولكن الشاي الأسود يتفوق عليهما في هذا المجال، وقد تكون لهذا التفوق علاقة بطريقة التخمير، ولكنهم لم يتمكنوا من كشف آلية تأثيره.

هذا ويساعد الشاي الأسود في التخلص من الوزن الزائد، لأنه يؤثر بصورة خاصة في نبيت الأمعاء، ويساعد في نمو وتكاثر البكتيريا التي تمنع تراكم الدهون في الجسم.

