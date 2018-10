بعد ثروة فاقت 13.5 مليار دولار في 2010.. مؤسس مايكروسوفت يُفارق الحياة

توفي الملياردير والشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، بول ألين عن عمر يناهز 65 عاما.

حيث نعت مايكروسوفت ألين، مؤكدة أن وفاته خسارة كبيرة للشركة، وذكرت أن الرجل فارق الحياة، في 15 أكتوبر الجاري، بعد صراع طويل مع المرض، حيث أكد الأطباء أن الوفاة نجمت عن المضاعفات التي تسبب بها له سرطان في الغدد اللمفاوية.

يُذكر أن بول غارنر ألين قد ولد في 21 سبتمبر 1953، وبدأ مسيرته المهنية في العشرينات من عمره، وأصبح واحدا من أهم رجال الأعمال في العالم، ومالكا لأكثر من 40 شركة تقنية، وشريكا مؤسسا لمايكروسوفت، ومؤسسا لشركة “فولكان” لإدارة الأصول المالية، أما ثروته ففاقت 13.5 مليار دولار عام 2010.

