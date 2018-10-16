الصحة: سنوزع أدوية الأورام خلال اليومين القادمين

أعلنت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، الثلاثاء، أنها ستبدأ توزيع أدوية الأورام على المواطنين المسجلين بأقسام علاج الأورام بالمراكز والمستشفيات العامة والتخصصية، في اليومين القادمين.

ودعت مديرة إدارة الصيدلة ناهد المكي المواطنين الذين لم يسلموا أرقامهم الوطنية إلى التوجه للمراكز والمستشفيات المسجلين بها وتسليمها لهم، موضحة أن إعطاء الأدوية سيكون ببطاقة المريض ورقمه الوطني؛ “لضمان وصول الأدوية لكل من يحتاجها”، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة.

وأكدت المكي استكمال ديوان المحاسبة ربط الجزء الخاص بصرف أدوية الأورام بمنظومة إلكترونية مشتركة مع كل إدارات الصيدلة ومكاتبها في مختلف المستشفيات والمراكز بليبيا.

يُذكر أن المستشفيات والمراكز الليبية تشكو نقصًا في أدوية الأورام، وهو ما يضطر المريض إلى شرائها من الصيدليات الخاصة.

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