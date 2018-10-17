“بائع الحليب” تفوز بجائزة مان بوكر

فازت رواية “بائع الحليب” للكاتبة الأيرلندية الشمالية آنا بيرنز بجائزة مان بوكر لسنة 2018 اليوم الثلاثاء .

تبلغ الروائية آنا بيريز من العمر 56 عاماً وولدت في مدينة بلفاست وتعد رواية بائع الحليب ثالث عمل لها ينال جائزة .

تسلمت آنا جائزتها في حفل خاص من كاميلا زوجة الأمير تشارلز ومع الجائزة استلمت 65900 دولار.

تجسد الرواية زمن الفوضى الدامية التي شهدتها أيرلندا الشمالية، ويسرد خلالها “بائع الحليب” قصة حب بين فتاة ورجل يكبرها سناً.

وعرضت وكالة رويترز التي أوردت نبأ الفوز رأي الفيلسوف والروائي الأميركي –”بريطاني المولد” – كوامي أنتوني أبياه ، رئيس لجنة تحكيم الجائزة حيث قال عن بائع الحليب: ( لم يقرأ أحد منَّا شيئاً كهذا من قبل، إن صوت آنا المتفرد يتحدى التفكير والشكل الكلاسيكيين بنثر مذهل ومدهش.

ويضيف كوامي : ( إنها قصة عن الوحشية والاعتداء الجنسي والمقاومة مطعمة بدعابة لاذعة. إن الرواية التي تدور أحداثها في مجتمع منقسم على نفسه تستكشف الأشكال الخفية التي يمكن أن يتخذها القهر في الحياة اليومية).

يشار إلى أن لجنة تحكيم جائزة بوكر التي تأسست عام 1969 تختار حسب بروتوكولها ما تراه ( أفضل رواية أصلية مكتوبة باللغة الانجليزية ومنشورة في المملكة المتحدة ).. وضمت القائمة القصيرة للجائزة هذا العام كتابا من بريطانيا وكندا وأميركا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية