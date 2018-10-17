هواوي تفاجئ زبائنها بهاتف جديد

طرحت شركة هواوي للاتصالات في الأسواق مجموعة هواتف “ميت 20” المزودة بكاميرات من النوع الذكي ، تمكن المستخدمين من الحصول على مقاطع فيديو ذات مواصفات غير مسبوقة.

ووفقا لرويترز فإن الهواتف الجديدة ستستخدم تقنية “لايكا” للكاميرات، سعيا منها للحفاظ على إقبال الزبائن المهتمين بسعر أفضل، لتتفوق الشركة الصينية خلال هذا العام على “أبل” وتصبح الثانية عالميا في مجال إنتاج وحدات الهواتف الذكية بعد نظيرتها الكورية الجنوبية “سامسونج”.

وستشهد الأسواق العالمية باستثناء السوق الأميركي المتخوّف أمنيا، توافر الهاتف الجديد بـ4 أنواع، وسيباع إنتاج “ميت 20”

وفقا لتوزيع ذاكرة الهاتف بأسعار تتراوح بين 799 و849 يورو أي ما يعادل 925 إلى 983 دولارا.

وسيكون سعر الهاتف “ميت 20 برو” كامل المواصفات دون 799 جنيها استرلينيا في متاجر التجزئة في المملكة المتحدة، بينما سيكون سعره المعلن في أنحاء أوروبا 849 جنيها إسترلينيا أو 1049 يورو.

وسيبدأ سعر الهاتف “آيفون إكس” المماثل من آبل قرابة الـ1099 جنيها إسترلينيا في المملكة المتحدة.

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