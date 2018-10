فيسبوك تواجه اتهامات خداع المعلنين

المتوسط:

المصائب لا تأتي فرادى، فشركة فيسبوك لم تنتهي من مشاكل الخصوصية حتى تركها مؤسسا إنستقرام وقبلهما مؤسس واتساب بسبب مشاكل داخلية حول الإعلانات وحماية المستخدم، حتى جاءت مشكلة أخرى تتمحور حول خداع الشركة للمعلنين على الشبكة بحسب ووال ستريت جورنال.

وذكر التقرير أن فيسبوك تقوم بالتلاعب بمعدل مشاهدة إعلانات الفيديو التي تظهر على شبكتها بزيادة النسبة الحقيقية تصل 900%، وهو الأمر الذي يعني حصول الشركة على أموال مقابل الإعلانات أكثر بنحو 900% من القيمة الحقيقية.

وقام مجموعة من المعلنين برفع قضية على الشركة ورئيسها مارك زوكيربيرغ في المحكمة الرئيسية في أوكلاند الأمريكية، حيث أنهم يتهمون الشركة بالتلاعب في المعدل الحقيقي لمشاهدة اعلاناتهم.

ويبدو أن المشكلة ظهرت على فيسبوك منذ 2015 وقد اكتشفتها الشركة لاحقًا دون القيام بأي حركة لإيقافها، لكنها في 2016 عادت وتحدثت عن وجود خلل في أدوات القياس الخاصة بالإعلانات وأنها تعطي معدل أعلى بنحو 60% إلى 80% عن المعدل الحقيقي للمشاهدة. لكن كما يظهر من القضية المعروفة، فإن معدل زيادة النسبة الحقيقية لمشاهدة الإعلانات بين 150% إلى 900%.

ومن شأن هذه القضية أن تسبب مشاكل فادحة للشركة بخسارتها للمعلنين من جهة، وكذلك احتمالية دفعها مبالغ طائلة للمعلنين الذين تعرضوا للخداع من جهة أخرى.

الجدير بالذكر، أن هذه القضية تندرج تحت قضايا الاحتيال، وفي حال ثبوتها ستكون هناك عقوبات وخيمة على الشركة ورئيسها وفقًا للقانون.

