 هل طفلك مصاب بـاضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة؟

سلوك الطفل وتصرفاته بشكل عام، تبيّن لكِ إنْ كان طفلك سليماً أو مصاباً باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، وهو مرض نفسي يصيب الأطفال من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة، وكشفت الإحصائيات أن 5% من الأطفال مصابون بهذا المرض.

عندما تلاحظي أن طفلكِ يتحرك باستمرار، ولا ينتبه إليكِ عندما تحدثينه، ويواجه صعوبات في فهم الدروس وحفظها؛ بسبب قلّة تركيزه وشعوره الدائم بالملل، وعدم المبالاة لأي تنبيهات موجهة إليه، فإنه قد يكون مصابا بهذا المرض.

و في الأغلب يكون سبب هذا المرض العامل الوراثي، أو حدوث خلل في نمو الدماغ، وفي بعض الأحيان لأسباب نفسية واجتماعية.

يخضع الطفل المصاب لجلسات علاج سلوكي بإشراف الطبيب النفسي، وقد يلجأ الطبيب إلى صرف الأدوية في بعض الحالات، وهنالك احتمال أن يبقى هذا المرض ملازما للمصاب طوال حياته، أو يتلاشى تدريجياً.

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