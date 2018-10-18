مضاد حيوي طبيعي فعّال وآمن

يعدّ الزنجبيل من الأعشاب الطبيعية المتعارف عليها منذ القدم، والتي تستخدم كـدواء طبيعي وبديل للمضادات الحيوية، فعند الشعور بأعراض الإنفلونزا؛ ينصح دائما بمشروب الزنجبيل والعسل والليمون.

وللزنجبيل تأثير مضادات الالتهاب الكيميائية، فهو مسكن للآلام، ويقوي المناعة، ويُضاف إليه العسل الذي يحتوي على مضادات الجراثيم والبكتيريا والفيروسات؛ ليساعد في تخفيف احتقان الحلق؛ بالإضافة إلى الليمون المليء بفيتامين C الذي يعمل على مقاومة الإنفلونزا.

و فيما يلي طريقة تحضير المشروب، الذي سيساعدك على الشفاء من الإنفلونزا، ويقوّي مناعتك بشكل عام:

المكونات :

⦁ زنجبيل

⦁ عسل

⦁ ليمون

طريقة التحضير :

1-نقشرالزنجبيل ثم نغسله جيداً بالماء.

2-نفرم الزنجبيل.

3-ناخد مقداركأس من الزنجبيل المفروم مع كأس من العسل ونخلطهما جيداً.

4-نضع المزيج في حافظة زجاجية ويتم حفظها الثلاجة.

5-عند الاستيقاظ من النوم نضع ملعقتين من المزيج في كأس، ونضيف قطرات من الليمون والماء الساخن يومياً.

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