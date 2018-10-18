متحف طبرق يستلم جرة عمرها 2000 عام تعود للعهد الروماني

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو مجلس إدارة متحف طبرق الوطني محمد الصاوي إن إدارة المتحف استلمت جرة كبيرة من أحد المواطنين عمرها 2000 عام تعود للعهد الروماني .

وأكد الصاوي – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – إن المواطن أشرف سعد العليقي سلم اليوم الأربعاء جرة كبيرة لمتحف طبرق عثر عليها جنوب واحة الجغبوب التي تقع جنوب طبرق بمسافة 280 كم والتي تعود للعهد الروماني ويبلغ عمرها حوالي 2000 عام .

ورجح عضو مجلس إدارة المتحف أن الروم كانوا يستعملون هذه الجرة لتخزين الزيت والعسل، وهي على شكل بيضاوي ذات فتحة كبيرة وطولها متر، لافتاً إلى أنها لاتزال تحت الدراسة الجيولوجية والأثرية والدراسة التحليله لمعرفة عمرها الأثري .

وأشار إلى أن العثور على هذه الجرة يدل على تاريخ منطقة البطنان، وسوف تقوم إدارة المتحف طبرق الوطني بتكريم المواطن الذي سلمها للمتحف على حسه الوطني لحفظ هذا الإرث التاريخي القديم .

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