أنحف هاتف في العالم ياباني

كشفت شبكة الهواتف النقالة اليابانية “إن تي تي دوكومو” لوسائل الإعلام عمّا وصفته بأنحف هاتف في العالم، والذي يشابه إلى حدّ كبير بطاقةَ الائتمان.

بيان للشبكة أشار إلى أن الهاتف الذي حمل اسم “KY-O1L” صنعته شركة “كيوسيرا” التي تعدّ اليابان مقرا لها، يبلغ سمكه ملم واحد فقط، ويزن 47 غراما، ليكون بذلك أيضا الهاتف الأقلّ وزنا في العالم.

ومن ضمن مواصفات الهاتف الجديد؛ احتواؤه على شاشة ذات لون أسود وأبيض فقط، بمقاس 2.8 بوصة، وتعملُ بالاعتماد على تقنية الحبر الإلكتروني، التي تتميّز عن سواها بخفّةِ الوزن، وتوفير الطاقة، وراحة عين المستخدم.

ومن المواصفات الأخرى للهاتف “KY-O1L” احتواؤه على منفذ مايكرو يو أس بي، ودعمهُ للإصدار 4.2 من البلوتوث، وقدرتُهُ على العمل عبر شبكات الجيل الرابع “إل تي إي” بسرعات التحميل والتنزيل العالية، المتاحة عبر هذا النوع من الشبكات.

وفيما أكدت الشركة أن الهاتف سيحتوي على متصفح للإنترنت، وسيفتقر لوجود كاميرا للتصوير، ومتجر للتطبيقات، ولم تعلن عن عمر بطاريته الصغيرة العاملة بطاقة 380 ملي أمبير، التي يُنتظر منها أن تعمل لمدة طويلة، بسبب طبيعة شاشة الهاتف، وبساطة نظام التشغيل فيه.

وأشار البيان إلى توافر الهاتف في الأسواق اليابانية مطلع نوفمبر المقبل بسعر 300 دولار على وجه التقريب، من دون الإعلان عن أيّ خطط مستقبلية لطرحه في أسواق عالمية.

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