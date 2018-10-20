بعد شهر من الترقب.. آيفون “الرخيص” يصل الأسواق “مواصفات ومزايا”

بعد شهر من إعلان شركة Apple ، من مقرها في كوبرتينو ، كاليفورنيا ، في 12 سبتمبر ، سلسلة هواتفها الجديدة التي شملت iPhone “XS” و “XS” Max مع “XR”.

وفقًا للمعلومات ، فإن الهاتف الجديد سيحتوي “XR” على العديد من الميزات التقنية الجديدة ، بما في ذلك شاشة ريتينيا السائلة 6.1 بوصة ، والتي ستغطي الجهاز من الحافة إلى الحافة. ​​

بالإضافة إلى ذلك ، سيأتي الجهاز مع تقنية نقل لاسلكي ، مدعومة بمعالج “A12 Bionic “XS و XS Max الجديدان اللذان يتفوقان على جميع أجهزة Android في اختبارات السرعة.

هذا المعالج معروف بأنه مسدس ، اثنان منهم يزيد من سرعته بنسبة 15٪ على الأقل ، بينما الأربعة الأخرى تزيد من الكفاءة والسرعة خفض استهلاك الطاقة بنسبة 50 في المائة ، مما يعني أن عمر البطارية أفضل والرهان ثالثا.

على الرغم من أن الجهاز يحتوي على كاميرا واحدة بدقة 12 ميغابيكسل على الجزء الخلفي من الجهاز ، فإنه يشمل جميع القدرات الإضافية مثل التأثيرات المحسنة للعمق في الصور.

– تسمح ميزة التحكم في العمق للمستخدم بضبط العمق في الصورة خلال (19659006). كما تدعم الكاميرا التحكم في زاوية العدسة ، وتأتي مع مستشعر جديد تمامًا ، مما يساعد على ميزة الضبط البؤري التلقائي بسرعة أكبر.

ميزة أخرى

الاختلاف الرئيسي بين iPhone XR و XS هو جودة الشاشة. هذا الأخير يأتي مع شاشة OLED مع دقة شاشة أفضل من الشاشة. شبكية العين فائقة السائل.

ويقدر سعر iPhone XR بمبلغ 749 دولار ، مقارنة بسعر هاتف XS بدءا من 999 أو 1099 دولار ل XS Max.

يبدأ سعر جهاز iPhone XR بسعر 3179 درهم إماراتي في الإمارات العربية المتحدة ، مقارنة ب 4229 درهم إماراتي لأجهزة iPhone XS و 4649 درهم إماراتي لـ XS Max

كما يتميز iPhone XR بعدد من الألوان المبهجة ، بما في ذلك الأزرق والأصفر والأحمر والأرجواني ، بالإضافة إلى الأبيض والأسود ، في حين تأتي XS و XS Max باللون الفضي والرمادي والذهبي فقط.

يأتي هذا بعد شهر من إعلان شركة آبل ، مقرها في كوبرتينو ، كاليفورنيا ، في 12 سبتمبر ، عن سلسلة هواتفها الجديدة التي شملت iPhone XS و XS Max مع XR.

وفقا للمعلومات ، فإن الهاتف XR الجديد سيحتوي على العديد من الميزات التكنولوجية الجديدة ، بما في ذلك شاشة Retinia Liquid Monitor 6.1 بوصة ، والتي ستغطي الجهاز من الحافة إلى الحافة.

بالإضافة إلى ذلك ، سيأتي الجهاز بتقنية الشحن اللاسلكي ، معززًا بمعالج A12 Bionic الجديد ، على غرار XS و XS Max ، الذي يتفوق على جميع أجهزة Android في اختبارات السرعة.

ومن المعروف أن هذا المعالج أن يكون مسدس ، واثنين من زيادة سرعته بنسبة 15 في المئة على الأقل ، في حين أن النوى الأربعة الأخرى زيادة الكفاءة والسرعة ، والحد من استهلاك الطاقة بنسبة 50 في المئة ، مما يعني أن عمر البطارية هو

على الرغم من يحتوي الجهاز على كاميرا واحدة بدقة 12 ميجابكسل على الجزء الخلفي من الجهاز ، ويتضمن كل الإمكانيات الإضافية مثل تأثيرات تحسين العمق في الصور.

تسمح ميزة التحكم في العمق للمستخدم بضبط عمق الصورة أثناء الالتقاط وبعد الالتقاط

تدعم الكاميرا أيضًا التحكم في زاوية العدسة ، وتأتي مع مستشعر جديد تمامًا ، مما يساعد على التركيز التلقائي بشكل أسرع .

ميزة أخرى للجهاز هي التعرف على الوجه منفتحة يبدو الجهاز عبر الشاشة ، حيث إنه مصمم لمقاومة الماء.

Wake من الفرق بين iPhone XR و iPhone XS في جودة الشاشة ، يأتي هذا الأخير مع دقة شاشة Super Retina OLED للشاشة أفضل من تلك التي يوفرها Super Retina Liquid.

ويقدر سعر iPhone XR بمبلغ 749 دولار ، مقارنة بسعر هاتف XS بدءا من 999 أو 1099 دولار ل XS Max.

يبدأ سعر جهاز iPhone XR بسعر 3179 درهم إماراتي في الإمارات العربية المتحدة ، مقارنة ب 4229 درهم إماراتي لأجهزة iPhone XS و 4649 درهم إماراتي لـ XS Max

يتميز جهاز iPhone XR أيضًا بمجموعة كبيرة من الألوان بما في ذلك الأزرق والأصفر والأحمر والأرجواني ، بالإضافة إلى الأبيض والأسود ، بينما يأتي XS و XS Max باللون الفضي والرمادي والذهبي فقط.