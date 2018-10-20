البازين والكسكسي الليبي على قوائم الأكل العالمي

نشر موقع بورد باندا خريطة الأكل العالمي عبر تيست أطلس TasteAtlas، تكشف عن أشهر الأكلات في كل العالم، عبر خرائط توضح كل دولة وأكلاتها المفضلة، أو الأشهر، وكان من نصيب ليبيا في هذه الخرائط، أن يكون “البازين” و”الكسكسي بالبصلة” ومعها “الطاجين، والمحشي”، أبرز الأكلات الليبية.

وتضمنت الخرائط المنقسمة على كل قارات العالم، قائمة الأكلات المعروفة في دول أفريقيا، وكانت تونس قد نالت نصيب “الكفتاجي” ومصر “الكُنافة والكُشري والفول المدمس”، والجزائر أكلة “محجوبة والكسكسي ومخبوز”، والمغرب على “الطاجين “.

وهُنا نعرض لكم ما نشره موقع بورد باندا، لخرائط الأكل في كل العالم:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية