كلمة مناقيش مشتقة من كلمة “نقش” في اللغة العربية، وتعني تلوين الشيء بالشيء، ومن هنا أتت تسميتها على الأرجح.

تطورت المناقيش من أقراص العجين التي يقال أن المصريين القدماء كانوا أول من كشفوا طريقة صنعها عن طريق عملية تخمر طحين القمح والشعير التي كانت تقود الى صنع الخبز.

وأوضحت الاكتشافات أنهم كانوا يصنعونه على شكل قرص، وهذه الطريقة القديمة لا تزال مستخدمة في الكثير من البلدان، خاصة بلاد الشام، وذلك لتحضير الخبز على الصاج أو التنور (في سوريا و لبنان) أو الشراك (في الأردن).

ومن أقراص العجين تم لاحقا في بلاد الشام إضافة بعض المنتجات الموجودة بكثرة في مناطق فلسطين والأردن ولبنان وسوريا على أقراص العجين مثل الجبن والفليفلة والزعتر، لتصبح المناقيش أكلة شعبية ومتداولة. وتشتهر في بلاد الشام خصوصا لبنان وسوريا والأردن وفلسطين، وهي من أنواع المعجنات.

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