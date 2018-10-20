وفاة الإذاعي الشاب علي صالح

تلقّى الوسط الإعلامي الليبي ببالغ الأسى والحزن مساء أمس، خبر وفاة الزميل الإذاعي الشاب علي صالح، عن عمرٍ يناهز 27 عاماً، إثر إصابته بحمّى سبّبت ارتفاع درجة حرارته بشكل خطير، نقل بسببها فوراً إلى مركز بنغازي الطبّي، حيث دخل في حالة غيبوبة لم تمهله طويلاً؛ ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

الراحل بدأ مشواره القصير في معهد علي الشعالية للموسيقى والمسرح، والتحق بإذاعة شباب ليبيا عام 2011، انتقل بعدها إلى العمل في إذاعة بنغازي المحلية، ومن ثمّ إلى إذاعة ليبيا الوطنية فرع بنغازي، وقدّم خلال هذه الفترة عددا من البرامج المسموعة أبرزها (مشوار – بصمة – شطرنج)، وحصل من خلالها على عدّة تكريمات وجوائز محلية.

بالتزامن مع العمل الإذاعي؛ أكمل دراسته في كلية الإعلام جامعة بنغازي، ليحصل على شهادة التخرّج في الربع الأول من العام الحالي، إذ نال مشروع تخرجه الفيلم القصير “بصمة “، الذى يروي من خلاله تاريخ الإذاعة الليبية وقام بتسجيله في أرشيف مكتبة ليبيا الوطنية، تقديرَ الامتياز .

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