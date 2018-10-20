“موظف متهور” يدمر محرك طائرة هولندية. شاهد

تعود العالم على حوادث لها علاقة بالطائرات أثناء تحليقها، ونشوء تداعيات مميتة لتلك الحوادث، لكن ما شهده أحد المطارات الهولندية قبل يومين؛ لفت الانتباه أكثر إلى حوادث صغيرة، لكنها باهظة ويمكن أن تكلف أموالا طائلة، عدا عن تعطيل الملاحة الجوية في أجزاء من المطار، وأيضا تعطيل الطائرة لوقت غير محدد، وفقا لما قالته شركة (KLM) الهولندية مالكة الطائرة.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، طائرة كانت تستعد للإقلاع على ما يبدو من إحدى مدارج مطار سبيهول الهولندي، وعربة تستخدم في قطر الطائرات قد أوقفها “موظف متهور” في المكان الخطأ، فما كان من الطائرة إلا أن اصطدمت من جهة المحرك، وهو الأمر الذي أخرجها من الخدمة لوقت غير محدد، وأيضا أصبح المدرج مغلقا إلى حين إبعاد الطائرة، علما أن ثمن إصلاح المحرك أو استبداله يتراوح بين 20 و 30 مليون دولار أميركي. شاهد لتعرف أكثر.

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