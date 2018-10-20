جبال الذهب‎ في العوينات متروكة للنهب

تقع سلسلة جبال العوينات أقصى الحدود جنوب شرق ليبيا وتمتد عبر الأراضي اللبيبة والمصرية والسودانية بمساحة تبلغ 1500 كيلومترا مربعا والتي يقع أكثر من 60 % منها في ليبيا، بينما الـ40 % الأخرى تأتي ضمن حدود مصر والسودان.

وكثرت أعمال التنقيب الجائرة عن الذهب في تلك المنطقة خلال السنوات الأخيرة بسبب الانفلات الأمني، سواء كان ذلك من بعض المجموعات الليبية المسلحة أو حتى من مجموعات وعصابات قادمة من السودان وتشاد.

وأصبحت جبال العوينات هدفا للطامعين في نهب خيرات البلاد كونها غنية بالذهب، حيث جاء في أحد تقارير المجلس العالمي للذهب أن تحت جبل العوينات الجرانيتي وصخوره النارية السوداء يقع ثاني أكبر مخزون للذهب في القارة الأفريقية.

وتعد منطقتا كوري أدري والطينة، الغنيتان بالمناجم، بالإضافة إلى أخرى غير آهلة بالسكان مثل منطقة كركور حميد، من أكثر الأماكن التي تنشط فيها عصابات الذهب، حيث يوجد المعدن الثمين بكميات كبيرة في تلك المناطق بين الأودية.

وفتح وجود الذهب في الطبقات الأرضية شهية كثير من اللصوص للقدوم للعوينات، حيث إن استخراجه لا يتطلب حفرا عميقا ولا إمكانيات كبيرة.

وفتح الغياب الكامل للدولة عن هذه المنطقة الغنية بالثروات الطبيعية، المجال أمام الغرباء للاستمرار في نهب خيراتها، ويؤكد متابعون أن مناجم الذهب في الأراضي الليبية ثروة وطنية يجب عدم تركها للنهب.

معلومات مهمة عن جبال العوينات:

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