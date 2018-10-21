نصائح لتقليل أضرار صبغ الشعر

تستخدم صبغات الشعر من قبل المرأة والرجل، لإخفاء الشعرالأبيض المزعج، أو لمتابعة موضة الشعرالمتجددة باستمرار، أو لتغيير مظهر الشعر.

ويجب إدراك أن هنالك أضرارا كبيرة ستلحق بك عند استخدام صبغات الشعر؛ كضعف الشعر، وزيادة تساقطه وجفافه، وهناك صعوبة في علاج الشعر المتضرر من الصبغات.

يمنع استخدام الصبغة منعاً باتاً على المرأة الحامل؛ لأنها تلحق ضررا كبيرا بالجنين.

لذلك يجب عليك اتباع النصائح التالية للحد من هذه الأضرار:

1- استخدام الصبغات الخالية من الأمونيا؛ لأنها تتسبب في تهيج فروة الرأس وتجفف الشعر، مما يؤدي إلى تقصف الشعر وتلفه.

2- الالتزام بالتعليمات المكتوبة على علبة الصبغة، ولبس القفازات عند الصبغ.

3- يعاني البعض من الحساسية؛ فيجب صبغ خصلة والانتظار لمدة 48 ساعة، للتأكد أن الصبغة ملائمة لبشرتهم.

4- إذا كان الشعر فاتحاً يمكن صبغه إلى الألوان الغامقة لـ3 درجات فقط.

5- بالنسبة للشعر الغامق يتضرر بشكل كبيرعند تفتيحه؛ بسبب استخدام مواد لسحب اللون، فيجب تفتيح الشعر على مراحل.

6- استخدام الشامبو والبلسم الخاصة بالشعر المصبوغ؛ لاحتوائهم على مواد خاصة تعمل على زيادة ترطيب الشعر، والمحافظة على لون الشعر.

7- تبدأ الصبغة بالتلاشي من عند الجذور، لذا ينصح باستخدام صبغة خاصة بالجذور.

8 – تجنّب التعرض للشمس لفترات طويلة، إذ تتسبب أشعة الشمس بجعل لون الشعر باهتاً.

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