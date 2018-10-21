مقطع فيديو صادم.. كيف نجت الأم وطفلتها. شاهد

218TV|خاص

لا يزال مقطع فيديو يستحوذ على نسبة عالية جداً من المشاهدات داخل تايلند وخارجها، بعد ساعات من نشره على منصّات مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، ويُظْهِر حادثة نادرة جداً، إذ يجتهد متابعي مقطع الفيديو في معرفة الطريقة التي نجت عبرها أم وطفلتها كانتا جالستين في شاحنة كبيرة، قبل أن تصطدم شاحنة أخرى بها، في حادث بدا “مُمِيتاً” لكل من شاهد مقطع الفيديو.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي صُوّر من سيارة كانت تقف على الأرجح في الجهة المقابلة للحادث الشاحنة وهي تقفز من الشارع الموازي نحو شاحنة الأم وطفلتها؛ لتصطدم اصطداماً عنيفاً بها، حيث تنقذف الأم وطفلتها نحو الشارع، وسط حطام الزجاج، وأصوات صراخ المارة، لكن لا تمضي لحظات حتى تبدأ الطفلة والأم بالنهوض عن الأرض، وسط ذهول المارة، ومُتابِعي مقطع الفيديو الذي أثار استغراباً عالمياً. شاهد مقطع الفيديو لترى ما حصل.

يُشار إلى أن موقع قناة (218) لا يمكنه التحقّق من صحة الصور ومقاطع الفيديو التي تُنْشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

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