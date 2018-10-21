مقطع يرعب السوريين.. نهر أمام منازلهم. شاهد

218TV|خاص

في مقطع فيديو لم تزد مدته عن ثوان قليلة، وحقق عدد مشاهدات ضخم جداً بعد وقت قليل من نشره على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، أشعر السوريين وتحديداً سكان مدينة بلودان المرتفعة في الريف الغربي للعاصمة السورية دمشق بالرعب، حينما استفاقوا صباح يوم السبت على مشهد نهر ضخم يتدفق بين أزقة منازلهم في المدينة الدمشقية الهادئة، والتي تُعدُّ مصيفاً للسياح من داخل سوريا وخارجها، إذ تسببت الأمطار الغزيرة بحصول ما بدا أنه فيضانات جارفة حبست سكان المنطقة في منازلهم.

ولم تعلن السلطات السورية عن أيّ خسائر لهذه الفيضانات، التي قال سكان سوريون في المنطقة إنّها غير مسبوقة، وإنّه لم يسبق للأهالي أن رأوا نهراً من فيضانات تتدفق بهذا الشكل المرعب، حيث يُلاحظ في الفيديو سيارة جرفها نهر الأمطار، شاهد مقطع الفيديو الذي أثار رعباً واسعاً بين سكان المدينة السورية.

يُشار إلى أن موقع قناة (218) لا يمكنه التحقق من صحة الصور ومقاطع الفيديو التي تُنْشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

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