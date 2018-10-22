فندق خاص بالبدناء وسط حوض الكاريبي

يوفّر فندق “ذا ريسورت” في جزيرة إليوترا في وسط حوض الكاريبي، فرصةً نادرة للأشخاص البدناء، الراغبين في تمضية وقت ممتع، دونَ الشعور بالإحراج بسبب وزنهم المرتفع.

الفندق الذي فتح أبوابه قبل عامين أمام من يعانون من وزنهم الزائد، حصلَ على شعبية واسعة بين البدناء، لأنّه لا يستقبل غيرهم، وهو ما حفّز إحدى القنوات التلفزيونية في بريطانيا على التوجّه إلى “ذا ريسورت”، لاستطلاع آراء النزلاء الذين أبدوا رضاهم عن الفندق، لا سيّما بعد معاناتهم في السابق من عدم قدرتهم على التمتّع بأوقات إجازاتهم بسبب أجسادِهم المتهدّلة، وأوزانِهم التي بلغت أكثر من 140 كيلوغرام.

ويحتوي الفندق على مسابح خاصّة، تحيطها مقاعد تتحمل وزن البدناء، فيما تمّت تقوية الأسرّة في الغرف، بواسطةِ شبكاتٍ فولاذيّة، فضلا عن إنشاء فتحات الأبواب والكراسي ومقاعد المراحيض بشكل أعرض من المعتاد؛ لتوفير الراحة للنزلاء، ممّن يتمتعون أيضا ببوفيه مفتوح للطعام، يقدّم لهم 3 وجبات يوميا، فيها ما لذَّ وطاب من الطعام الذي سيأكلونه دون الاستهزاء بهم وبأوزانهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية