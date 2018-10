هواوي تُصمم نظام تشغيل خاص بها وتُقرر التخلي عن «أندرويد»

كشفت العملاقة الصينية هواوي عن قرارها بعدم استخدام نظام تشغيل أندرويد الخاص بالساعات في آخر نموذج من ساعاتها الرقمية، بل استبداله بنظام تشغيل صممته بنفسها، أطلقت عليه اسم “Lite OS”.

حيث أشارت هواوي إلى أن القرار الأخير اتخذ بهدف إطالة عمر البطارية، الخاصية التي لا يمكن تحقيقها باستخدام نظام تشغيل أندرويد في الوقت الراهن، واعتمدت هواوي على نظام أندرويد في آخر جيلين من ساعاتها الذكية، بينما استخدمت “Lite OS” جزئيا في هواتفها وساعاتها السابقة، وخاصة فيما يتعلق بالرياضة وحساب المسافات المقطوعة.

هذا وكشفت الشركة الصينية مؤخرا عن تقنيتين جديدتين خلال إطلاق أحدث هواتفها “Mate 20 Pro”، الأولى تكمن في إمكانية شحن البطارية لاسلكيا دون استخدام سلك كهربائي، والثانية تكمن في إمكانية تزويد “Mate 20 Pro” لهاتف مجاور بالطاقة لاسلكياً.

