لغز محير.. لبؤة تقتل قرينها الأسد في إنديانابوليس

تحاول حديقة الحيوان في مدينة إنديانابوليس الأميركية معرفة سبب إقدام لبؤة على قتل قرينها خنقا.

أعلنت حديقة الحيوان أن اللبؤة البالغة هاجمت قرينها، وعمره 10 سنوات، في فناء مأواهما يوم الاثنين قبل أن تفتتح الحديقة للزيارة خلال اليوم.

وأضافت الحديقة أنهما عاشا سويا منذ 8 سنوات وأنجبا 3 أشبال عام 2015.

كانت حديقة الحيوان في إنديانابوليس اقترضت الأسد من حديقة الحيوان في سان دييغو.

وأضافت الحديقة أن فريقها سمع زئيرا غير معتاد من الفناء وحاول الفصل بينهما لكن اللبؤة أمسكت بزوجها من الرقبة حتى توقف عن الحركة.

وأكد تشريح للجيفة أن الأسد نفق بسبب الاختناق متأثرا بإصابات في الرقبة.

وذكرت حديقة الحيوان أن السجلات اليومية التي يحتفظ بها الموظفون في السابق لم تظهر أي عدوان غير عادي أو إصابات أو جروح بين الاثنين.

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