تستعد شركة غوغل لإطلاق مشروع “X” السري الذي يستخدم الطائرات الورقية الشبيهة بالطائرات العملاقة لتوليد الكهرباء المتجددة.

حيث تدعم منشأة البحث والتطوير الخاصة بشركة غوغل تطوير توربينات هوائية محمولة جواً، وإذا نجحت الخطة، فسوف تلغى الحاجة إلى مواد البناء المكلفة والعمالة اللازمة لتوربينات الرياح الأرضية، ولكن بعد أكثر من 10 سنوات من التطوير، لم يتم بعد استخدام الطائرات الورقية عقب الاختبار.

يُذكر أن غوغل بدأت المشروع في عام 2008، باستخدام طائرة ورقية النسيج قادرة على توليد حوالي 2 كيلواط من الطاقة، وبحلول عام 2010، تم بناء طائرات ورقية منتجة للطاقة بأجنحة صلبة يمكن أن تنتج طاقة أكبر، وأطلقت أحدث نسخة من طائرة “ماكاني” الورقية في رحلات تجريبية، في ديسمبر 2016، حيث تمكنت من إنتاج طاقة تقدر بـ600 كيلواط، ما يكفي من الكهرباء لتشغيل حوالي 300 منزل.

The post ماذا تعرف عن مشروع X السري من غوغل؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا