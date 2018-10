عليك الحذر إن كنت غير قادر على مغادرة السرير صباحاً

يُرجع بعض الأفراد مشكلة عدم القدرة على مغادرة سرير النوم صباحا إلى الكسل، إلا أنه تبين أن هناك حالة نفسية فعلية مرتبطة بذلك ويمكن التعامل معها، ويُطلق على هذه الحالة النفسية اسم Dysania، وهو مصطلح يستخدم لوصف عدم القدرة على النهوض والخروج من السرير. ويمكن أن يكون لهذه الحالة تأثير أكثر خطورة من المتوقع.

حيث يبدو أن حالة Dysania غير معترف بها رسميا في الوقت الحالي، ولكن المصابين يقولون إنها حقيقية جداً، وغالبا ما ترتبط بمشاكل الصحة العقلية، حيث أن أولئك المصابين بهذه الحالة، غالبا ما يعانون من القلق والاكتئاب.

وبالرغم من أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات غالبا ما تصاحبهم مشاكل النوم، إلا أنهم يواجهون شعور الإدمان القوي على النوم في الفراش.

كما يمكن أن يكون ذلك مثابة مشكلة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون مع متلازمة التعب المزمن، وهناك الكثير من الناس ممن لديهم حافز قوي للعودة إلى الفراش بعد الاستيقاظ، فكيف تعرف ما إذا كنت مصابا بحالة مرضية أم لا؟

يمكن القول إن المصابين بحالة Dysania يعانون من تأثيرها على حياتهم اليومية، بطريقة لا يسببها التعب المنتظم، ويحتاج هؤلاء الأشخاص إلى النوم بشكل كبير بغض النظر عن مسؤولياتهم، ما يعني أنه يمكنهم البقاء في السرير لعدة أيام.

وعلى الرغم من سهولة الاستيقاظ، إلا أن مهمة مغادرة الفراش مهمة صعبة للغاية، ويمكن للمهنيين الطبيين أن يقدموا لك النصائح والتقنيات، وفي بعض الحالات الأدوية للمساعدة في التعامل مع مشاكل النوم، اعتمادا على شدة المشكلة.

