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تعرّف على “الفيديو كليب” القاتل

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سقط مغنٍّ كندي من على جناح طائرة محلقة أثناء تصويره “فيديو كليب” جديد له، وعُثر على جثته في حقل بمقاطعة كولومبيا غربي كندا

جون جيمس ماكموراي (33 عاماً) تدرب على هذه الحركة البهلوانية مطولا لكن الطائرة الصغيرة التي كان على متنها فقدت توازنها فجأة، ولم يستطع جيمس استخدام مظلته الهوائية، بحسب وكيل أعماله

خطأ فني شبيه بالذي حدث مع متسلق القمم الشاهقة الصيني المغامر “وو يونغنينغ” حيث كان يصور نفسه من قمة مبنى مكون من 62 طابق، لكنه لم يستطع أن يدفع جسده إلى الأعلى، وانتهت مسيرته التي قام بتصوير وفاته من بينها

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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