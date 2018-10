آبل تُدخل الذكاء الصناعي في صناعة الدرونات

باشرت شركة آبل بطرح درون جديد تحت اسم Skydio R1 المخصص للتصوير في بعض متاجرها.

حيث يتميز هذا الدرون عن باقي الدرونات الصغيرة بقدرته على الطيران بشكل مستقل، فهو قادر على البقاء في الجو أو التحليق بعدة اتجاهات معتمدا على الذكاء الاصطناعي.

ويعتبر Skydio R1 أول درون يمكن التحكم به عبر ساعة آبل الذكية، فمن شاشة الساعة مباشرة يمكن توجيهه، أو إعطاؤه الأوامر ليطير متتبعا صاحب الساعة، أو القيام بمهمات أخرى.

هذا وزود هذا الدرون بكاميرات أمامية وخلفية، وحتى كاميرات جانبية، ليستطيع التقاط الصور والفيدوهات من جميع الوضعيات، وتسجيلها أو بثها إلى الساعة أو الأجهزة الذكية مباشرة.

