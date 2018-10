كيف ستزيد فيسبوك حماية نظامها الإلكتروني وأمن معلوماتها؟

كشفت مواقع متخصصة بالتقنية أن شركة “فيسبوك” عازمة على شراء شركة متخصصة بأمن المعلومات وحماية النظم الإلكترونية.

حيث أن شركة فيسبوك قامت بإرسال عدة عروض لشركات متخصصة بأمن المعلومات بهدف شراء إحداها، والإعلان عن صفقة الشراء قبل نهاية العام الجاري بهدف زيادة حماية موقعها الشهير المخصص للتواصل الاجتماعي، وتكافح القرصنة الإلكترونية التي تتعرض لها باستمرار، وتحاول استعادة البيانات التي تضررت في الهجمة الإلكترونية الكبيرة الفائتة، والتي استهدفت نحو 50 مليون حساب على موقعها.

يذكر أن “فيسبوك” اعترفت منذ مدة باختراق ملايين الحسابات على موقعها، وأكدت أنها عالجت الثغرة البرمجية التي تسببت بالاختراق، وعملت على إعادة ضبط رموز الوصول إلى 50 مليون من الحسابات.

