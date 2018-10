فوائد العدس المذهلة لصحة الإنسان

اكتشف باحثون من جامعة غويلف الكندية أن العدس يساعد في تخفيض مستوى تركيز الكوليسترول وتطبيع ضغط الدم.

ويقول الباحثون إن تناول العدس بصورة دورية منتظمة يحمي القلب والأوعية الدموية من الأمراض، كما يؤثر إيجابياً في عمل الغدد الصماء.

وأجرى الباحثون سلسلة تجارب تناول خلالها المشتركون أطباقا مختلفة من البطاطا والأرز والعدس. فمثلا، تناولوا الأرز أو البطاطا، أو تناولوها مع العدس.

وقد اتضح للباحثين أن العدس يعمل على تخفيض مستوى السكر في الدم. وكما هو معلوم، فإن ارتفاع مستوى السكر في الدم يحفز عملية تصلب الشرايين، وعند تناول الأرز والعدس انخفض مستوى السكر بنسبة 20% مقارنة بتناول الأرز لوحده. وخفض مزيج البطاطا والعدس مستوى السكر بنسبة 35% مقارنة بتناول البطاطا فقط.

ويفسر الخبراء تأثير العدس بأنه ناتج عن احتوائه على كمية كبيرة من البروتينات وعدد كبير من الفيتامينات والعناصر الدقيقة. ومن أهم تلك المواد: مجموعة فيتامين B وA وPP وomega-3 والأحماض الدهنية أوميغا 6.

كما يحتوي العدس على مواد تكبح نمو الأورام. وهو مصدر مهم لمركب تريبتوفان “حمض أميني”، الذي يساعد على إفراز هرمون السيروتونين، وهو بهذا يحمي من الاكتئاب.

