عائشة قاديروفا.. ابنة الرئيس الشيشاني ومصممة أزياء إسلامية

تطرح المصممة الشيشانية الشهيرة عائشة قاديروفا أسئلة كثيرة للنقاش خلال عروض مجموعات أزيائها، منها – هل يمكن للمسلمة المحجبة أن تجد لنفسها أزياء تلائم آخر متطلبات الموضة؟

عائشة قادروفا ترى أن هناك قواسم مشتركة بين الموضة العالمية والحشمة، وتقدم تشكيلة حديثة تفيض بالأنوثة والأناقة.

وتثير مثل هذه العروض اهتماماً كبيراً ليس فقط كون عائشة هي ابنة الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، ولكن بسبب خصوصية مجموعاتها وأسلوب تصميمها الخاص.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها عائشة قاديروفا أزياء دار “الفردوس” التي تُديرها منذ 2016.

ففي الأول من مارس من العام 2017، استعرضت مجموعة فاخرة من الأزياء الإسلامية في العاصمة الشيشانية غروزني، بحضور عدد من المشاهير والشخصيات العالمية، كمصمم الأزياء الإيطالي الشهير ستيفانو ريتشي، والمنتجة الروسية يانا رودوفسكايا والمذيعة المعروفة أولغا بوزوفا وغيرهم.

