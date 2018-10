معومات ستجعلك تُعيد النظر في السفر جواً

اعترف طيارون بريطانيون في تصريحات صحفية أن الطاقم لا يبوح لركاب الطائرة بالمخاطر الكثيرة التي تنتظرهم أثناء الرحلات الجوية.

حيث يقول أحد الطيارين:

“يصعب في بعض الأحيان العثور على مطار الهبوط، بسبب الأضواء الكثيرة التي تغطي الأرض من الأسفل”.

ويضيف طيار شركة الخطوط الجوية الصينية فيريكس لين أنه لن يخبر ركاب رحلته بأن الطائرة اختطفت من قبل إرهابين على سبيل المثال حيث لا يريد أحد أن تصاب مجموعة من الركاب بحالة ذعر وهلع، أو أن تقوم مجموعة أخرى من الركاب بمحاولة تفكيك عبوة ناسفة لو كانت بالفعل على متن الطائرة.

هذا يشير الطيارون أيضا إلى أن حالة الرعب والخوف تدفع ببعض الركاب لارتكاب أخطاء قاتلة كمحاولة فتح مخارج الطوارئ خلال الرحلة.

وأكد طيار آخر على أنه لن يخبر ركاب رحلته أبداً عن عمر الطائرة القديم، والتي بنيت على سبيل المثال عام 1968.

