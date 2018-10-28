بالصور.. الكشف عن سيارتي “فولكس واجن” الجديدتين “طوارق” و”تيرامونت”‎ مواصفات ومزايا

دشنت فولكس واجن سيارتين جديدتين من سياراتها فولكس واجن، ” طوارق” والسيارة الجديدة ذات 7 مقاعد “تيرامونت”.

ويتميز الطراز الجديد من “طوارق” السيارة الفاخرة المتعددة الاستخدامات بالعديد من التكنولوجيات المتطورة، وأنظمة الاتصال والراحة ونظام المعلومات والترفيه الحديث الذي يقود الطريق إلى المستقبل.

وسيارة ” تيرامونت ” الجديدة بالكامل تقدم نفسها بصفة السيارة العائلية الكاملة ذات الاستخدامات المتعددة، مع توزيع عملي لمقاعدها السبعة.

وتتوفر طوارق الجديدة كلياً في أربعة طرازات هي Trendline مع محرك بسعة 2.0 لتر، Trendline مع محرك بسعة 3.6 لتر، وComfortline وHighline.

وتتوفر سيارة تيرامونت الجديدة كلياً بأربعة طرازات هي تيرامونت S مع محرك بسعة 2.0 لتر، وS مع محرك بسعة 3.6 لتر، وSE وSEL.

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