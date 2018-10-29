منوعات

آبل تفاجئ زبائنها بمنتجات جديدة

تم النشر منذُ 42 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستعد شركة آبل غدا الثلاثاء لطرح جهاز “آي باد برو” جديد بمنافذ “يو أس بي سي” وبقياس 13 بوصة؛ ليكون بديلا عن جهاز ماك بوك آير، فضلا عن تحديثات في جهاز “ماك ميني”.

وبحسب الخبراء فإن “آي باد برو” سيكون بتصميم جديد يمنحه عرضا من الحافة إلى الحافة، وسيكون بمعرّفٍ للوجه، وسيتمّ للمرة الأولى إنهاء استخدام منفذ “لايتنينج” والإستعاضة عنه بمنفذ “يو أس بي سي”، بينما لن يحتوي “آي باد برو” على زر “هوم”، وستكون الشريحة فيه من إنتاج آبل.

وستقدّم الشركة لزبائنها أيضا جهاز “ماك بوك أير” بشاشة عالية الدقّة مقاسها 13 بوصة، فضلا عن طرح جهاز “ماك ميني” بمعالجات جديد وميزات أخرى، وهو الذي يتم لأول مرة منذ العام 2014.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك