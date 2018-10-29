آبل تفاجئ زبائنها بمنتجات جديدة

تستعد شركة آبل غدا الثلاثاء لطرح جهاز “آي باد برو” جديد بمنافذ “يو أس بي سي” وبقياس 13 بوصة؛ ليكون بديلا عن جهاز ماك بوك آير، فضلا عن تحديثات في جهاز “ماك ميني”.

وبحسب الخبراء فإن “آي باد برو” سيكون بتصميم جديد يمنحه عرضا من الحافة إلى الحافة، وسيكون بمعرّفٍ للوجه، وسيتمّ للمرة الأولى إنهاء استخدام منفذ “لايتنينج” والإستعاضة عنه بمنفذ “يو أس بي سي”، بينما لن يحتوي “آي باد برو” على زر “هوم”، وستكون الشريحة فيه من إنتاج آبل.

وستقدّم الشركة لزبائنها أيضا جهاز “ماك بوك أير” بشاشة عالية الدقّة مقاسها 13 بوصة، فضلا عن طرح جهاز “ماك ميني” بمعالجات جديد وميزات أخرى، وهو الذي يتم لأول مرة منذ العام 2014.

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