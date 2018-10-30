واتس آب يقدّم لمستخدميه خاصيّة جديدة

تطلق شركة واتس آب خلال الأسابيع القليلة القادمة خاصيّة جديدة لمحادثات تطبيقها للتراسل بعدما قامت في وقت سابق بإطلاق خاصيّة الصور المتحرّكة وخاصيّات الكاميرا.

الخاصيّة التي تشابه تلك الموجودة في تطبيق فيسبوك ماسنجر تتمثّل بالملصقات الكرتونية التي سيرسلها المستخدمون خلال المحادثات، إذ سيتم إطلاقها على أنظمة تشغيل آبل وآندرويد.

وسيتمكّن ملايين المستخدمين الذين وصلتهم رسائل مؤخّرا بالخصوص من الوصول إلى الخاصيّة الجديدة بعد أن يقوموا بتحديث التطبيق لآخر نسخة.

وأشارت الشركة خلال إعلانها الرسمي إلى الخاصيّة التي ستمكّن المستخدمين من التعبير عن مشاعرهم عبر ملصقات كأس الشاي المبتسم أو القلب المفطور وغيرها.

وبحسب الشركة سيسمح التطبيق بتحميل ملصقات من خارجه من منتجات الشركات الأخرى ليتمكّن المستخدمون بذلك من إدخالها في محادثاتهم، فيما ستتمّ إضافة أيقونة الملصقات في أسفل المحادثات على التطبيق بجانب أيقونتي كاميرا التصوير والتسجيل الصوتي.

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