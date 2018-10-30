مكافحة الأمراض يؤكد وصول كل التطعيمات والشروع في توزيعها

أعلن مدير مركز مكافحة الأمراض بدر الدين النجار، الثلاثاء، وصول معظم التطعيمات الروتينية وتطعيمات المدارس، إضافة إلى تطعيمات الحملة المزمع القيام بها ضد وباء الحصبة نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف النجار في تصريح للرائد، أن تطعيم مرض شلل الأطفال وجرعات فيتامين “أ ” للحملة ضمن الشحنة الواصلة، مشيرا إلى أن التطعيمات توزع حاليا على المراكز الصحية في جميع أنحاء ليبيا.

وأوضح النجار أن التطعيمات الروتينية وتطعيمات المدارس وفرت عن طريق الدولة الليبية، أما تطعيمات الحملة فقامت بشرائها منظمة اليونيسف بمشاركة منظمة الصحة العالمية.

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