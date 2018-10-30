من أقوى؟ آيفون XS ماكس أم هواوي ميت 20 برو؟

يُعتبر هاتفا آيفون XS ماكس وهواوي ميت 20 برو الآن من أفضل الهواتف الذكية على الساحة التقنية، حتى أن هواوي حينما أعلنت عن هاتفها تفاخرت به مدّعية أنه أفضل من آيفون XS ماكس.. فهل هو كذلك؟

دعونا نرى أهم الفروقات بينهما:

-الشكل العام والاستخدام اليدوي

من حيث الحجم، جاء الهاتف بنفس الهيكلية المصنعية وهما مغطيان بالزجاج المقوّى المقاوم للصدمات والخدش، لكن عند درجة معينة من السقوط وتلقي الضربات، كما أن التصميم مختلف، فهاتف ميت 20 برو يأتي مع شاشة منحنية على الجانبين كما الحال مع هواتف شركة سامسونج من سلسلة Galaxy S.

بينما آيفون ماكس يأتي بدون أي انحناءات في الشاشة، ويأتي آيفون ماكس وميت 20 برو بنفس الطول تقريباً، لكن الايفون أكثر عرضاً بنسبة ملحوظة وهذا يجعله أسهل في المسك بيد واحدة للاستخدام اليدوي خاصةً أنه أخف وزناً من ايفون ماكس.

-الشاشة

وهنا منافسة شرسة.. فاربطوا الأحزمة وهيا بنا.. يأتي الايفون ماكس بشاشة أكبر بمقاس 6.5 بوصة، ميت 20 برو بشاشة 6.39 بوصة، وشاشة الهاتفين من نوع OLED ذات السطوع القوي.

لكن دقة شاشة هواوي أعلى من دقة الايفون ماكس، حيث تبلغ في ميت 20 برو 1440 في 3210 بكسل، بينما ماكس بدقة أقل تبلغ 1242 في 2688 بكسل.

ورغم ذلك فشاشة الايفون قوية وواضحة وتمنح المستخدم تبايناً مميزاً في الألوان، لكن هناك تفوقا لشاشة ميت 20 برو.

-الأداء

يأتي ميت 20 برو بمعالج Kirin 980 ثماني النواة المصنّع بتقنية 7 نانومتر وبتردد يصل حتى 2.8 غيغاهيرتز مع معالج ذكاء اصطناعي ثنائي النواة.

بينما هاتف آيفون إكس أس ماكس يأتي بمعالج Bionic A12 سداسي النواة والمصنّع بتقنية 7 نانومتر ايضا.

وهناك تقارب في سرعة الأداء والاستجابة إلى العمليات في الهاتفيْن.

من حيث الرام جاء آيفون برام 4 غيغابايت، بينما ميت 20 برام 6 غيغابايت، وهناك نسخة رام 8 غيغابايت مع مساحة تخزين 256 غيغابايت.

وفيما يتعلق بذاكرة التخزين، يأتي ايفون ماكس بثلاثة خيارات من سعة التخزين الداخلية وهي 64، 256، و 512 غيغابايت، بينما ميت 20 برو يكتفي بسعة واحدة وهي 128 غيغابايت، ونسخة أخرى بمساحة 256 مع رام 8 غيغابايت، لكن ميت برو يدعم ميزة تركيب ذاكرة تخزين خارجية حتى 256 غيغابايت.

-الكاميرات والتصوير

يأتي ميت 20 برو الذي يأتي بثلاث كاميرات خلفية مع فلاش، وتأتي العدسة الأساسية بدقة 40 ميغابكسل والثانية بدقة 20 ميغابكسل مع زاوية رؤية واسعة جدا، أما العدسة الثالثة بتقنية Telephoto بدقة 8 ميغابكسل.

وتقوم الكاميرا بعملية تقريب بصري حتى خمس مرات دون خسارة الجودة.

يقدم هاتف هواوي تجربة تصوير قوية في ظروف الإضاءة الضعيفة، بسبب فتحة العدسة الواسعة، والقدرة على التقاط صور مايكرو مُقرّبة جداً دون الحاجة لعدسة خارجية، والتعرف على عدد السعرات الحرارية في الوجبات المختلفة من خلال التعرف على مكونات الطعام من خلال ميزة التصوير ثلاثي الأبعاد.

أما آيفون ماكس فأتى بوحدة كاميرا خلفية بعدستين، بدقة 12 ميغابكسل لكلا العدستين، بزاوية تصوير واسعة، مع تقريب بصري حتى ضعفين 2x وتقريب رقمي حتى 10 إضعاف.

الكاميرا الأمامية في ميت برو بدقة 24 ميغا بكسل مع ميزة عزل الخلفية ويمكنها التقاط صور ثلاثية الأبعاد وهي ميزة نراها لأول مرة في أي هاتف.

في آيفون ماكس الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 7 ميغا بكسل وفتحة عدسة مقاس 2.2، وتقدم صور سيلفي قوية.

–تقنيات

يحتوي الهاتفان على مميزات تقنية مفيدة، فهواوي أضافت مستشعر بصمة مُدمج في الشاشة، بينما آيفون ماكس لا يحتوي على هذه الميزة، لكنه يحتوي على مستشعر خاص ثلاثي الأبعاد لفتح القفل عبر التعرف على الوجه.

ورغم أن هواوي ميت 20 برو لديه مستشعر ثلاثي الأبعاد لفتح الهاتف من خلال الوجه إلا أنه ليس بدقة مستشعر آيفون ماكس.

ويحتوي الهاتفان على نفس مستوى الحماية من الماء والغبار، فكلاهما مضادان للماء.

يدعم الهاتفان ميزة تركيب شريحة اتصال ثانية، لكن هناك اختلافا قويا بينهما، ميت برو يدعم شريحتي اتصال تقليديتين، بينما آيفون ماكس شريحة ثانية إلكترونية eSim لعدد محدد من الدول التي تدعم هذا النوع من الشرائح.

-البطارية

بطارية ميت 20 برو تبلغ سعتها 4200 ميلي أمبير، ويأتي مع الهاتف شاحن سريع بقدرة 40 واطا ودون الحاجة لشرائه بشكل منفصل.

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