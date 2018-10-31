حزنك في فصلي الخريف والشتاء قد يكون بسبب الاكتئاب الموسمي

هل تشعر بالحزن في موسم الخريف والشتاء أكثر من الفصول الأخرى؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد تكون مصابًا بالاكتئاب الموسمي (SAD)

الاكتئاب الموسمي

هو اضطراب مزاجي يحدث كل عام في نفس الوقت. يبدأ شكل نادر من الاكتئاب الموسمي. يبدأ هذا الاضطراب العاطفي الموسمي في الخريف أو الشتاء وينتهي في الربيع أو أوائل الصيف.

أسبابه

يعتقد بعض العلماء أن بعض الهرمونات في الدماغ تؤدي إلى تغييرات مرتبطة بالحالة النفسية في أوقات معينة من السنة وأنها قد تكون مرتبطة بهذا الاضطراب. إحدى النظريات هي أن قلة ضوء الشمس خلال الخريف والشتاء يؤدي إلى جعل الدماغ ينتج القليل من السيروتونين، وهي مادة كيميائية مرتبطة بمسارات الدماغ التي تنظم المزاج. عندما لا تعمل مسارات الخلايا العصبية في الدماغ التي تنظم المزاج بشكل طبيعي، يمكن أن تكون النتيجة مشاعر الاكتئاب جنبا إلى جنب مع أعراض التعب وزيادة الوزن.

عادة ما يبدأ الحزن في مرحلة الشباب وهو أكثر شيوعًا في النساء أكثر من الرجال. بعض الأشخاص المصابين بالاكتئاب الموسمي يعانون من أعراض خفيفة كالانفعال أو الشعور بالانحراف المزاجي. ولكن البعض الآخر لديهم أعراض أسوأ حتى أنها تتداخل مع العلاقات والعمل. لأن عدم وجود ضوء النهار الكافي خلال فصل الشتاء مرتبط بالحزن، فهو أقل شيوعًا في البلدان التي يوجد فيها الكثير من أشعة الشمس على مدار العام.

أعراضه

• طاقة أقل

• صعوبة في التركيز

• إعياء

• زيادة الشهية

• زيادة الرغبة في أن تكون وحدها

• حاجة أكبر للنوم

• زيادة الوزن



العلاج أو معاملة

إذا كنت تشعر بالاكتئاب ولديك بعض الأعراض المذكورة أعلاه ، فاطلع على طبيبك لإجراء تقييم. هو أو هي ستوصي بالشكل الصحيح للعلاج لك.هناك علاجات مختلفة، اعتمادا على شدة الأعراض و نوع الحالة لأنه إن كان لديك نوع آخر من الاكتئاب أو الاضطراب الثنائي القطب قد يكون العلاج مختلفا.

مضادات الاكتئاب التقليدية غالبا ما تستخدم لعلاج الاكتئاب الموسمي. Bupropion XL هو الدواء الوحيد الذي تمت الموافقة عليه من قِبل إدارة الأغذية والعقاقيرعلى وجه التحديد لمنع حدوث نوبات اكتئابية كبيرة عند الأشخاص الذين يعانون من الإكتئاب الموسمي.

يوصي العديد من الأطباء بأن يستيقظ الأشخاص الذين يعانون من هذا الإضطراب في وقت مبكر من الصباح للحصول على مزيد من الضوء الطبيعي. وإذا كان هذا مستحيلاً بسبب أشهر الشتاء المظلمة، فقد تساعد الأدوية المضادة للاكتئاب أو العلاج بالضوء (العلاج الضوئي).

الوقاية

• قضاء بعض الوقت خارج كل يوم ، حتى عندما يكون غائما. آثار ضوء النهار لا تزال تساعد.

• تناول نظام غذائي متوازن. هذا سيساعدك على الحصول على مزيد من الطاقة، حتى لو كنت تشتهي الأطعمة الحلوة والنشوية.

• ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة في اليوم، خمس مرات في الأسبوع.

• ابق في دائرتك الاجتماعية والأنشطة العادية، لا تنعزل كثيرا لأن الدعم الاجتماعي مهم جدا.

متى يجب عليك الاتصال بالطبيب؟

إذا شعرت بالاكتئاب ، والإرهاق ، وسرعة الانفعال في نفس الوقت من كل عام ، وتبدو هذه المشاعر موسمية بطبيعتها، قد يكون لديك شكل من أشكال الاكتئاب الموسمي. تحدث بصراحة مع طبيبك عن مشاعرك واتبع توصياته لتغيير نمط الحياة والعلاج.

المصدر: WebMed

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