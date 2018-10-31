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أيام قرطاج السينمائية في السجون التونسية

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ستشهد الدورة الرابعة لأيام قرطاج السينمائية عرض أفلام متنوعة في عدة سجون تونسية وعلى مدار 6 أيام.

وبالرغم من الحادثة الإرهابية الأخيرة التي هزت العاصمة التونسية وفي قلب شارع الحبيب بورقيبة إلا أن القائمين على هذه الدورة مستمرون في نشاطهم.

وجاءت الدورة هذا العام من تنسيق المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وبالتعاون مع الإدارة العامة للسجون والإصلاح، وأيام قرطاج السينمائية، حيث سيسمح لعدد من المساجين في عدة إصلاحيات مشاهدة أفلام عدة.

تجربة لم تكن الأولى علها في الدورة القادمة تشمل سجونا أخرى في تونس، ليتمكن عدد آخر من المساجين من مواكبة أيام قرطاج، ومشاهدة أفلام لم يستطيعوا في سنين خلت من مشاهدتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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