كشف معمل شركة نيسان في سانت بطرسبورغ الروسية عن إطلاق نماذج جديدة من سيارات “X-Trail” رباعية الدفع الشهيرة.

حيث أتت هذه السيارة بتصميم عصري يحمل الكثير من التعديلات مقارنة بتصاميم “X-Trail” السابقة، فالواجهة الأمامية أصبحت مختلفة كليا، وزودت بمصابيح بتقنيات LED، وكذلك الواجهة الخلفية.

أما من الداخل فباتت قمرة السيارة أكثر عصرية، وزودت بمقود يحمل جميع الأزرار اللازمة للتحكم بمنظومات المولتيميديا والعديد من التقنيات الأخرى، بالإضافة إلى شاشة متطورة تعمل باللمس في منتصف لوحة القيادة.

هذا وستطرح هذه السيارات بفئتين، فئة مزودة بمحركات بسعة 2.0 لتر وعزم 144 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية، وفئة بمحركات 2.5 لتر وعزم 177 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية.

The post طراز جديد من سيارات «نيسان» رباعية الدفع «للطرقات الوعرة» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا