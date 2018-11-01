آيفون تبطئ هواتف جديدة

تعمل شركة أبل على إبطاء هواتف آيفون X و8 و8 بلس، بعد إطلاق تحديث جديد على نظام التشغيل الخاص بها.

وتركت الشركة تلميحا على صفحات الدعم الخاصة بها، مشيرة إلا أنها باشرت بإدارة الأداء لهذه الهواتف، إلى جانب آيفون 7 و7 بلس التي تم إبطائهما في وقت سابق، حيث تقوم الشركة بذلك عبر تحديث “iOS 12.1″، الذي يمنع الهواتف القديمة من العمل بالسرعة المعتادة.

لكن أبل قالت إنها تقوم بذلك بهدف المحافظة على عمر البطارية، خاصة في الهواتف القديمة، مشيرة إلى أنه قد يؤدي ذلك إلى إطفاء الهاتف بشكل مفاجئ إذا تم استخدامها بكثر

ووفق موقع “صن” البريطاني، فإن أبل تقوم بذلك لتحافظ على عمر البطارية، خاصة تلك المستخدمة في الهواتف القديمة، لافتة إلى أنها قد تؤدي إلى إطفاء الهاتف بشكل مفاجئ إذا تم استخدامها بكثرة.