10 فواكه تساعد على حرق دهون الجسم .. تعرف عليها !

الكثير منا يبحث عن اي شيء يساعد على حرق دهون الجسم سواءا عبر الرياضة او المشروبات او اكلات منوعة تحمل القليل من الدهون أو الرجيم أو الخلطات الخاصة بالتنحيف وخلافة ولكن هنالك أمور أخرى قد تساهم في حرق دهون الجسم والتي منها الفواكة.

ويتعين علينا جميعاً معرفة أن ما نتناوله وما لا نتناوله من أطعمة أمر يحظي بنفس الأهمية حين يتعلق الأمر بجهود إنقاص وزن الجسم، ومن حسن الحظ أن الدراسات أثبتت أن تناول الفاكهة أمر رائع لبدء حرق الدهون. وفيما يلي 10 من أبرز أنواع الفواكه التي تبين أنها تفيد في حرق الدهون ومن ثم المساهمة في خفض الوزن :

– التفاح : يعتبر من أبرز المصادر الغنية بالألياف في الطبيعة، وقد أظهرت الدراسات أن الألياف تعتبر جزءً لا يتجزأ من الوسائل الفعالة التي تعني بتقليل دهون منطقة البطن.

– المشمش : رغم صغر حجمه، إلا أنه مصدر موثوق للألياف غير القابلة للذوبان بالنسبة للأشخاص الذين يواظبون في حياتهم على إتباع برنامج غذائي منخفض الدهون.

– الأفوكادو : يساعد بشكل فعال على حرق الدهون وتحويل الدهون إلى طاقة.

– الموز : يساعد بالفعل على خفض نسبة الدهون في الجسم كما أنه يُبقِي الشعور بالشبع لفترة طويلة ويمكن ما به من مغنيسيوم وكالسيوم أن يحد من مشكلات الهضم والانتفاخ.

– جوز الهند : يوفر بسهولة الشعور بالشبع كما أنه يعد مصدراً غنياً بالدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs) التي تدعم قدرة الجسم على التمثيل الغذائي بنسبة 30 %.

– الليمون : يساعد في الحفاظ على قدرة الجسم على هضم الطعام وحرق الدهون ومنع تراكمها في الجسم.

– الكمثرى : تعتبر مصدراً غنياً بالألياف والبوتاسيوم، ولهذا تُشعِر الإنسان بالشبع بشكل سريع، ومن ثم جعل الإنسان يتناول كميات صغيرة من الطعام، بما يساعده في الحفاظ على وزنه، كما أنها تفيد في مكافحة الانتفاخ وضبط مستويات الكولسترول.

– الرمان : أظهرت الدراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان تساعد بالفعل في تعزيز قدرة الجسم على التمثيل الغذائي فضلاً عن دورها الفعال في خفض الشهية.

– البطيخ : رغم احتوائه على مستويات عالية قليلاً من السكر، إلا أن المياه الموجودة به تعمل كمادة مسكرة تبطل آثار السكر، ويُنصَح بتناوله كسَلَطة أو كقطع نيئة.

– الطماطم : تتسم بفعاليتها في حرق دهون البطن.