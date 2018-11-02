بطء في عمل هواتف آي فون

بدأت شركة “أبل” بإبطاء عمل هواتف “آيفون X و”آيفون 8″ و”آيفون 8 بلس” على خلفية قيامها بإطلاق تحديث جديد على نظام تشغيلها، لتنضم للهاتِفَين “آيفون 7″ و”آيفون 7 بلس” اللذين شملهما الإبطاء في وقت سابق.

وأطلقت “أبل” التحديث “iOS 12.1” الذي يحول دون عمل الهواتف القديمة بالسرعة المعتادة، منوهة على صفحات الدعم الخاصة بها إلى شروعها بإبطاء الهواتف من خلال خاصية إدارة الأداء التي تمت إزالتها من هواتف “آيفون 6” وصولا إلى “آيفون 7 بلس” في وقت يمكن فيه لمستخدمي هواتف “آيفونX ” وما سبقه من نماذج إيقاف عمل هذه الخاصية حال شعورهم بأن هواتفهم تعمل بشكل أبطأ من العادة.

وسيتحتم على الراغبين بإيقاف خاصية إدارة الأداء الذهاب إلى الإعدادات “Settings” ومن ثم النقر على البطارية “Battery” ومن ثم اختيار صحة البطارية “Battery Health” وتعطيل “Disable” خيار ذروة القدرة على الأداء “Peak Performance Capability”.

وأرجعت “أبل” إجراءها هذا للحفاظ على عمر البطارية لاسيما المستخدمة في الهواتف القديمة؛ لأنها قد تؤدي إلى إطفاء الهاتف بشكل مفاجئ في حال تم استخدامها بكثرة.

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