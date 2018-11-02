الاتحاد الأوروبي يخطط لوضع جهاز كشف الكذب بتقنية التعرف على الوجه على حدوده

في نظام جديد أُطلق عليه “IBORDERCTRL” أو النظام الحدودي الذكي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التخفيف من حركة الازدحام المرورية على حدوده الخارجة وتسهيل العمل على نقاط التفتيش، بالإضافة لأغراض الأمان والحد من نسبة الهجرة غير الشرعية، حيث يدخل الاتحاد 700 مليون شخص سنوياً والعدد في ازدياد حسب ما جاء في موقع المفوضية الأوروبية.

وسيتم تفعيل النظام الجديد خلال ستة أشهر حيث ستكون الأجهزة متوفرة في 4 منافذ حدودية؛ في كل من اليونان ولاتفيا والمجر وهي دول تجمعها حدود مع دول أخرى لا تنتمي للاتحاد، فيما سيتم تمويل هذا النظام من قبل الاتحاد الأوروبي بمبلغ 4501877€.

وفقاً لما ورد على موقع عالم التقنية فإن نظام IBORDERCTRL سيكون متكاملاً بخطوة أولى يتعين فيها على المسافر تقديم طلب وتعبئة بعض البيانات على الشبكة ورفع الوثائق اللازمة كجواز السفر والتأشيرة، ثم سَتُطرح عليه بعض الأسئلة من قبل حرس الحدود الافتراضي في الوقت الذي يكون وجهه مقابل كاميرا ويب مرتبطة بالنظام الذكي، الذي سيحدد طبيعة إجاباته بناءً على تحليل وقياس معدل العشرات من تعابير الوجه الدقيقة له لتحديد إذا ما كان يكذب أم لا.

في حالة وصول المسافر للمنطقة الحدودية فإنه سيتم التعامل معه وفقاً لإجاباته المسبقة، فالأقل خطراً وفقاً لتصنيف النظام سيتم فحص معلوماتهم بشكل روتيني وسريع أما الآخرين فسيتم أخد المزيد من البيانات منهم واللجوء لجمع معلوماتهم البيومترية.

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