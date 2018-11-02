ثغرة في نظام تشغيل iOS تسمح بالوصول إلى جهات الاتصال دون فتح قفل الشاشة

أصدرت شركة آبل إصدار 12.1 من نظام تشغيل iOS، والذي يهدف إلى إصلاح بعض المشكلات الموجودة مثل مشكلات صور السيلفي على جهاز آيفون XS الجديد و XS Max، كما أنه يقدم بعض الميزات المثيرة لجهازي آيفون X وآيفون 8. ولكن ظهرت ثغرة في النظام تسمح لأي شخص بالوصول إلى جهات الاتصال دون فتح قفل الشاشة.

فبعد ساعات قليلة من إصدار نظام تشغيل iOS 12.1، تمكن الباحثون من فتح قفل الشاشة باستخدام ميزة المحادثة الجماعية الجديدة لـ FaceTime . يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها مشكلات مع قفل الشاشة لنظام iOS.

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