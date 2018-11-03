تعرف على 10 معلومات عن الفنانة كريمان جبر

1) درست الفنانة كاريمان جبر بمدارس إيطالية و من ثم انتقلت للمدارس العربية – تجيد اللغة الإيطالية و الإنجليزية والفرنسية وطبعاً العربية الفصحى – متحصلة على شهادة بالسيناريو و الإخراج من سوريا –

2) قامت ببعض الأعمال الأخرى مثل تصميم الأزياء – شغلت منصب أمين مساعد نقيب الفنانين و لكن قدمت استقالتها بعد فترة وجيزة – كما شغلت منصب رئيس وحدة الإخراج المسموع بإذاعة بنغازي . البـدايــة

3) دخلت الفن في الحادية عشر من عمرها و استمرت حتى يومنا هذا رغم صغر سنها في البداية و رغم العقبات الكثيرة نوع الأعمال : مسموعة ، مرئية ، مسرح ، خيالة ، تمثيل ، تأليف ، إعداد ، بالإضافة إلى الإخراج.

4) شاركت في بطولة 3 أفلام سينمائية من أهمها فيلم ” الشظية” الذي شارك بعدة مهرجانات من أهمها ( مهرجان قرطاج السينمائي ، مهرجان الإسكندرية ، مهرجان بكوريا الشمالية ، و مهرجان بالأردن ).

5) في الإخراج المسموع : قدمت عدة مسلسلات و برامج من أهمها ( مسلسل زغاريد ، مسلسل الشقيقان ، مسلسل راحة البال ، مسلسل غيوم الزمن ، سلسلة الحياة الإفريقية ، برنامج من فيض اللغة ….الخ ).

6) أعدت عدة برامج اجتماعية و ثقافية و بعض السلسلات التمثيلية من أهمها ( برنامج مع الأسرة المسموع ، سلسلة ودّك تضحك –ودّك تبكي ، برنامج خواطر مسموع و مرئي …الخ).

7) برزت كممثلة في أعمال كثيرة بالعربية الفصحى و باللهجة العامية مرئية و مسموعة على حد السواء و منها :

* الأعمال المرئية : مسلسل الضباب ، مسلسل السراب ، شي ايجنن عزيزة ، الندم ، حكاية قصيدة ، شموع لا تنطفيء ، المنتدى الأدبي الرحيل المنسي ، ايام من زمن الحب ”

وفي الأعمال المسموعة : مسلسل أزهار الشوك ، مرشد اجتماعي نافذة على الناس ، الأيام ، احديدان و حدهم ، حنين الشوق….الخ .

8) الأعمال المسرحية التي شاركت فيها الفنانة كاريمان جبر كثيرة و منها ( كان ياما كان ، جاكم عنتر ، حلاق اشبيلية ، اوبريت الوطن …إلخ)

9) شاركت مع شباب مدينة اجدابيا بعمل مرئي بعنوان ” الرحيل المنسي ” ، وقدمت في مدينة مصراتة مسرحية ” دوائر الرفض و السقوط ” ، و في مدينة طرابلس سلسلة ” شوف و قول ” ، وفي مدينة المرج مسرحية ” نواقيس ” التي تحصلت على الترتيب الأول على الصعيد الوطني ، بالإضافة إلى التعاون مع مركز المتفوقين و المعهد العالي للكهرباء في المجال المسرحي.

10) لها عدد من المشاركات العربية : مسلسل ” المفسدون في الأرض “مع نخبة كبيرة من الفنانين و الفنانات منهم ( رغدة ، عفاف شعيب ، فاروق الفيشاوي ، ليلى طاهر ، هاني الروماني ) و من إنتاج رياض العريان و قد تم تصويره باليونان. مسلسل ” زمن النسيان ” مع الفنانين ( جمال سليمان ، المرحومة هالة شوكت ، رفعت النجار ، سهير فهد ….الخ) من انتاج جلبهار ممتاز و تم تصويره بعمان – الأردن. مسلسل ” الحياة الحب الفن ” مع المرحوم محمود المليجي ، فردوس عبد الحميد ، السيد راضي ، المرحومة أمينة رزق و تم تصويره بالقاهرة . مسلسل ” نهاية الآخرين ” مع عقيلة راتب ، منى جبر ، المرحوم صلاح قابيل …الخ. تم تصويره بمصر

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