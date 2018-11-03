تلوث الهواء هو “التدخين الجديد”

ديلي ميل – حذرت منظمة الصحة العالمية من ان تلوث الهواء هو “التبغ الجديد” وان استنشاقه يقتل سبعة ملايين شخص سنوياً ويضر بصحة مليارات آخرين.

ويعاني أكثر من 90 في المئة من سكان العالم من تلوث الهواء السام الذي يؤثر تأثيراً شديداً على صحة الأشخاص ، وخاصة الأطفال ، كما افادت صحيفة الديلي ميل. وبحسب رئيس منظمة الصحة العالمية فان خطر الهواء السام يشكل “حالة طوارئ صحية صامتة”.

وقال الدكتور تيدروس ادهانوم غيبريسوس ، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، في حديث لصحيفة الغارديان “ان العالم عبر نقطة حرجة بشأن التبغ وعليه الآن ان يفعل الشيء نفسه مع التبغ الجديد ـ أي الهواء السام الذي يتنفسه مليارات الأشخاص كل يوم”.

ولا يستطيع أحد ، غنياً كان أو فقيراً ، ان يفلت من تلوث الهواء الذي اصبح حالة الطوارئ الصامتة في مجال الصحة العامة.

وانتقد غيبريسوس تقاعس العالم عن التحرك رغم هذا الوباء من الوفيات والإعاقات التي يمكن منعها. والأشد تعرضاً الى خطر الهواء الملوث هم الأطفال والرضع الذين ما زالت اجسامهم في مرحلة النمو. وهناك الآن 300 مليون شخص يعيشون في أماكن تزيد مستويات الأبخرة السامة فيها ست مرات على الحد المقبول دولياً.

وقالت الدكتورة ماريا نيرا مديرة الصحة العامة والبيئة في منظمة الصحة العالمية لصحيفة الغارديان “علينا ان نسأل ما الذي نفعله لأطفالنا ، وأخشى ان الجواب واضح بشكل صادم: فنحن نلوث مستقبلهم وهذا مقلق لنا جميعاً”.

يقول باحثون ان ما يُعرف عن اضرار تلوث الهواء مثل النوبات القلبية ومرض الرئة ليس إلا الطرف الظاهر من جبل الجليد المغمور.