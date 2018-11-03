فوائد القهوة باللبن … كيف تزيد من إمداد البروتين والطاقة؟

يُقال إن القهوة هي شريكة الزمان والمكان والأشخاص، فالقهوة من أكثر المشروبات تفضيلاً وانتشاراً وتنوعاً على مستوى العالم أجمع، فتجد لكل بلد طقوسها في تناول القهوة، وتختلف أنواع القهوة والبن من منطقة لأخرى، ولكن من أشهر طرق تناول القهوة إضافة الحليب إليها، فما هي فوائدها؟ وما هو محتواها الغذائي؟

محتوى السعرات الحرارية في القهوة باللبن

توفر 6 أواقٍ من القهوة نحو سعرتَيْن حراريتَيْن فقط، ولكن بإضافة الحليب والسكر إليها يزيد هذا المحتوى، على سبيل المثال إذا أضفت ربع كوب من الحليب خالي الدسم وملعقة صغيرة من السكر إلى كوب القهوة الخاص بك، سوف تحصل على نحو 42 سعرة حرارية.

هذا العدد من السعرات الحرارية أقل من نصف عدد السعرات الموجود في 8 أواقٍ من مشروب غازي، الذي يحتوي على 100 من السعرات الحرارية، إن السكر أكثر كثافة في السعرات من الحليب، لذا إذا كنت مهتما بمراقبة السعرات، يمكنك زيادة الحليب قليلا مع تقليل كمية السكر.

فوائد القهوة باللبن بالإضافة إلى فوائد القهوة في حد ذاتها، فإضافة اللبن إليها يقدم الفوائد التالية:

توفر لك حوالي 8 جرام من الكربوهيدرات بإضافة الحليب والسكر إليها، هذه الكربوهيدرات تزيد من محتوى الطاقة التي يقدمها كوب القهوة.

يوفر كوب القهوة الذي يحتوي على ربع كوب من الحليب وملعقة صغيرة من السكر حوالي 2.2 جرام من البروتين، يساعد البروتين في بناء العضلات وأنسجة الجسم الأخرى.

إذا كنت تضيف ربع كوب من الحليب كامل الدسم إلى قهوتك، فإنها توفر لك حوالي جرامَيْن من الدهون الغذائية.

لا يضيف الحليب والسكر أي كافيين إلى القهوة، ولا يغير محتواها منه، ولكنه قد يقلل الآثار الناجمة عنه، أي يقلل من فاعليته على الجسم، لذلك ينصح بإضافة الحليب إلى القهوة عند تناولها مساءً.

هل إضافة الحليب إلى القهوة جيدة أم لا؟

هناك مادة رائعة من مضادات الأكسدة تُسمى “البوليفينول” موجودة في القهوة بشكل طبيعي، وقد قامت مجموعة من الأبحاث لدراسة تأثير إضافة الحليب أو الكريمر إلى القهوة على انطلاق مادة “البوليفينول” منها.

أظهرت النتائح أن إضافة الحليب إلى القهوة لم يكن له أي تأثير على موعد انطلاق “البوليفينول” أو فاعليته في الدم، في حين أن إضافة الكريمر أو المبيّض قد أخر انطلاق ظهور “البوليفينول” في الدم، ولكنه لم يؤثر على الكمية الإجمالية التي جرى توصيلها.

نصائح هامة لتناول القهوة بالحليب

هناك عدد من النقاط التي يمكنك الانتباه إليها ومراعاتها عند التفكير في تناول القهوة بالحليب، وتشمل ما يلي:

من الأفضل ألّا تضيف الحليب إلى القهوة إذا كنت تسير على نظام فقدان الوزن، لتحدّ من عدد السعرات الحرارية.

من الجيد إضافة الحليب إلى القهوة عند تناولها في المساء.

أضف الحليب إلى القهوة إذا كنت تعاني من الحموضة.

هناك بعض الآراء تفيد بأن إضافة الحليب إلى القهوة تساعد على الوقاية من سرطان المريء، لذا يمكنك إضافته إذا كنت تعاني من مشكلات في المريء.

المصدر: كل يوم معلومة

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