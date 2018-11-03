بالصور.. الحقيبة “الصندوق” تسيطر على موضة شتاء 2018

الأشكال الهندسية تسيطر على الكثير من تصميمات الملابس والإكسسوارات، خاصة الحلي والحقائب، ولذلك في شتاء 2018 تعدُّ “الحقائب الصندوق”، أو التي على شكل مربع، الأكثر رواجًا هذا الموسم.

وتتنوع هذه الحقائب بين “الكروس”، وذات اليد القصيرة التي يمكن استعمالها بشكل تقليدي كلاسيكي، يعكس أناقة المرأة.

واعتمدت الكثير من دور الأزياء والماركات العالمية هذه التصميمات، مثل “لويس فويتون”، و”أوسكار دي لا رينتا”.. وغيرها.

وربما ما يجعل هذه الحقيبة مناسبة لأجواء الشتاء، هو أن أغلب التصميمات تعتمد الجلد بخاماته المختلفة، لأن الشتاء على عكس الصيف لا تناسبه كثيرًا الحقائب القماشية أو القش.

واليوم نقدّم لكِ عددًا من التصميمات المميزة لاعتماد هذه الحقيبة في موسم الشتاء لعام 2018

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

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