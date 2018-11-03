“أفاتار” يتربع على عرش العائدات لـ10 سنوات

ما يزال الفيلم ثُلاثي الأبعاد “أفاتار”، يتربع على عرش أكثر الأفلام تحقيقا للعائدات منذ طرحه في دور العرض قبل نحو 10 سنوات.

وجنى فيلم “أفاتار” للمخرج جيمس كاميرون، نحو 2.8 مليار دولار من شباك التذاكر في العالم، ولم يتمكن أي فيلم خلال السنوات الماضية من الاقتراب من حجم عائداته.

وقالت شبكة “بي بي سي”، إن وثائق حصلت عليها تُظهر أن الأجزاء المقبلة من “أفاتار” ستحمل الأسماء التالية: “مسار الماء”، “أفاتار: حامل البذرة”، “تولكون” و”أفاتار: البحث عن أياوا”.

ويروي “أفاتار” قصة خيال علمي تدور أحداثها على كوكب بعيد اسمه باندورا، تعيش عليه كائنات فضائية من عرق النافي، ذوي الجلد الأزرق.

وكشف كاميرون أن الجزء القادم من “أفاتار، وبحسب الوثائق سيكون اسمه “مسار الماء”، ستدور أحداثه حول محيطات كوكب باندورا. حيث أشار المخرج في العام 2017 أن الجزأين الثاني والثالث يحتاجان لعمل كثير.

من جهتها، قالت سيغورني ويفر، التي تؤدي دور الدكتورة غريس أوغاستين بالفيلم، إن فريق العمل أنهى الجزأين الثاني والثالث، والاستعدادات تجري الآن للجزأين الرابع والخامس.

ويتوقع أن ترى الأجزاء الجديدة من الفيلم النور في أشهر ديسمبر من الأعوام 2020، و2022، و2024، و2025.

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